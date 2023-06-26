"دكتور ومحامية".. ننشر صور المتهمين بقتل طبيب الساحل

حصل "الدستور" على صور المتهمين بقتل أسامة صبور الشهير بـ"طبيب الساحل" بعد استدراجه لعيادة زميله، طبيب أيضًا، وتخديره بحقن بنج بدفع التخطيط لطلب فدية من أسرته لاعتقادهم بثرائه.

والمتهمون هم أحمد شحتة، طبيب عظام، ومحامية يرتبط بها بعلاقة عاطفية، وممرض لديه.

الطبيب المتهم

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس المتهم أحمد شحتة الطبيب بمستشفى معهد ناصر، وعامل لديه بعيادته، ومحامية على علاقة به، لاتهامهم بارتكاب جناية قتل الطبيب المجني عليه أسامة توفيق والمعروف إعلاميًا بـ"طبيب الساحل" عمدًا مع سبق الإصرار، والتي اقترنت بجناية سرقته بالإكراه، وذلك بعدما أقروا بتخطيطهم لاستدراجه وتخديره لسرقته، ثم دفنه بحفرة في عيادة الطبيب بعد وفاته من أثر التخدير- 15 يومًا على ذمة التحقيق.

المحامية المتهمة