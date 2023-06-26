ضبط 6 بينهم 4 مصابين فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بسبب لهو الأطفال بدائرة مركز طما شمالى المحافظة، والتي نتج عنها إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية.

كانت المعنية قد تلقت إخطارًا، بوجود مشاجرة ومصابين بناحية قرية الحسامدة بدائرة مركز طما، بين طرف أول محمد م 40 سنة- عامل مصابًا برش خرطوش بالفخذ الأيسر، وشقيقته هبه م 31 سنة ربة منزل مصابة برش خرطوش بالفخذ الأيمن، وزوجته يسرية . م 35 سنة ربة منزل مصابة برش خرطوش بالوجه والذراع الأيسر، وتم نقلهم إلى مستشفي أسيوط الجامعي.

وبين طرف ثان زهري أ 75 سنة مزارع مصاباً بطلق ناري بالساق اليسرى، وتم نقله إلى مستشفي سوهاج الجامعي، ونجلى عمومته خالد 40 سنة عامل، وأحمد . م 23 سنة عامل غير مصابين.

وبسؤال المصابين قرروا أن سبب المشاجرة خلافات الجوار ولهو الأطفال تم تعيين الخدمات الأمنية مكان المشاجرة والحالة الأمنية مستقرة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.