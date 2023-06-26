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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 6 بينهم 4 مصابين فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بسبب لهو الأطفال بدائرة مركز طما شمالى المحافظة، والتي نتج عنها إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية.

كانت المعنية قد تلقت إخطارًا، بوجود مشاجرة ومصابين بناحية قرية الحسامدة بدائرة مركز طما، بين طرف أول محمد م 40  سنة- عامل مصابًا برش خرطوش بالفخذ الأيسر، وشقيقته هبه  م 31 سنة  ربة منزل مصابة برش خرطوش بالفخذ الأيمن، وزوجته يسرية . م 35 سنة ربة منزل مصابة برش خرطوش بالوجه والذراع الأيسر، وتم نقلهم إلى مستشفي أسيوط الجامعي.

وبين طرف ثان زهري أ 75 سنة مزارع مصاباً بطلق ناري بالساق اليسرى، وتم نقله إلى مستشفي سوهاج الجامعي، ونجلى عمومته خالد 40 سنة عامل، وأحمد . م 23 سنة عامل غير مصابين.

وبسؤال المصابين قرروا أن سبب المشاجرة خلافات الجوار ولهو الأطفال تم تعيين الخدمات الأمنية مكان المشاجرة والحالة الأمنية مستقرة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

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