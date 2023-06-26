السيطرة على حريق نشب فى ورشة موبيليا بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب في ورشة موبيليا خلف مسجد بمدينة دشنا، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق في ورشة موبيليا بمدينة دشنا، شمال محافظة قنا، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية تحت إشراف العميد هاني الإتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده، دون خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والسيطرة على الحريق الذي نشب نتيجة ماس كهربائي.