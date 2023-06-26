التصريح بدفن جثة فتاة عقب إصابتها بتسمم فى طهطا

صرحت جهة التحقيق المختصة بدفن جثة فتاة تبلغ من العمر 17 سنة عقب وفاتها، بعد تناولها الطعام دون غسل يديها بعد رشها لمادة سامة بالمنزل بدائرة بندر طهطا شمالى محافظة سوهاج.

كانت الأجهزة المعنية، قد تلقت بلاغا يفيد بوصول فتاة لمستشفى طهطا العام مصابة بحالة إعياء وتوفيت عقب ذلك على إثر إصابتها بحالة تسمم بعد تناولها الطعام دون غسلها ليديها بعد أن قامت رش المنزل بمادة سامة.

وبالفحص تبين بورود إشارة من مستشفى طهطا العام إلى قسم طهطا، بوصول المدعوة هـ.ع.ع.ع 17 سنة ، طالبة، وتقيم بشارع الشيخ عواجة في بندر طهطا مصابة بحالة إعياء ادعاء تناول مادة سامة، وتوفيت خلال تقديم الإسعافات اللازمة.

وبسؤال أهليتها، أفاد والدها "ع.ع.ع.ع"، 47 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، برش نجلته المنزل بمادة سامة، وتناولت الطعام دون غسل يدها؛ مما نتج عنه إصابتها ووفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، كشف أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت جهة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.