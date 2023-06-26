عبدالغفار لـ القاهرة الإخبارية: توافر أكياس الدم وأدوية الطوارئ لحادث عقار اسكندرية

أكد حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة تعمل على توفير الاستعدادات اللازمة للتعامل مع حادث انهيار أحد العقارات في محافظة الإسكندرية، والتي يستخدم لإيجار الشقق السكنية للمصيفين.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، توافر الاستعدادات اللازمة للتعامل مع الحادث، بما في ذلك أكياس الدم وأدوية الطوارئ، فضلًا عن تواجد الأطقم الطبية كافة في حالة استعداد للتعامل مع الحادث، لافتاً أنه تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف بموقع الحادث، ويجري في الوقت الحالي حصر أعداد المصابين جراء انهيار العقار.

وأضاف أنه فور الانتهاء من عمليات الإنقاذ المستمرة في الوقت الحالي، سيتم الكشف عن الحالة النهائية للمصابين وأعدادهم، مؤكدًا أن المصابين يتم نقلهم إلى مستشفى شرق المدينة بشكل مبدئي، إلا أنه تم رفع درجة الاستعداد في مستشفيات الإسكندرية كافة، وخاصة القريبة جغرافيًا من موقع الحادث.

ومن جانبها، قالت أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسكندرية، المحافظة تتميز بوجود شبكة قوية من المستشفيات المجهزة من قبل وزارة الصحة والسكان بأحدث الأجهزة".

وواصلت: "يوجد مستشفى قريب وهو مستشفى شرق المدينة الذي يبعد 5 دقائق عن موقع الحدث، وهناك العديد من المستشفيات في نطاق المنطقة، وتم التعامل وفقا لخطة الأزمات والكوارث، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بـ15 مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان بالإسكندرية وتم استدعاء الأطقم الطبية وفرق الانتشار السريع اللازمة في وجود هذه الأزمات مثل جراحات المخ والأعصاب وجراحات الأوعية الدموية وجراحات العظام".