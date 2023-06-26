ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مواعيد تشغيل 22 مكتب بريد بالمحافظات يومى 2 و3 يوليو

مكاتب البريد
مكاتب البريد

أعلنت الهيئة القومية، للبريد عن مواعيد العمل بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقررت الهيئة تشغيل المكاتب الرئيسية بجميع المحافظات والمقدر عددها  ٢٦٦ مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية، يومي الأحد والإثنين، الموافقين ٢ و٣ يوليو، على أن يتم استئناف العمل بجميع مكاتب البريد بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية بدءا من يوم الثلاثاء الموافق ٤ يوليو.

وصرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تضمن تسهيل حصول المواطنين على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بكل سهولة ويسر، وذلك أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

ولفت إلى تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بالمكاتب الرئيسية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين "إن وجدت"، بالإضافة إلى متابعة تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية، بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية.

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحل أزمة تذاكر قطارات الصعيد

كشف تفاصيل جديدة حول أسباب انهيار "عقار الإسكندرية"

أهم 6 مهام لـ"البترول" فى تنمية الاقتصاد المصرى

أهمية ثقافية وعلاقات استراتيجية كبرى.. رسائل من زيارة مودى التاريخية إلى مصر

الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع "عقار الإسكندرية" المنهار

فتاة تقتل نفسها دون قصد بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟