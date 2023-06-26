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الإثنين 26 يونيو 2023
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"إكسترا نيوز": لا وفيات جراء انهيار "عقار الإسكندرية" حتى الآن

جريدة الدستور

كشف إبراهيم فوزي، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عن آخر تطورات الأوضاع بشأن عقار سيدي بشر التابع لحي المنتزه أول بالإسكندرية، الذي تعرض للانهيار، اليوم الإثنين.

وقال "فوزي"، إن عقار سيدي بشر المنهار أدي إلى إصابة مواطن واحد فقط غير مؤثرة، ولا يوجد بلاغ عن وفيات حتى الآن، لافتًا إلى أنه جارٍ البحث عن ضحايا أو ناجين أسفل الأنقاض.

ولفت إلى أن هناك تواجدًا كثيفًا لفرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي، مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.
 

عقار سيدي بشر المنهار المنتزه أول بالاسكندرية الإسكندرية حي المنتزه أول

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