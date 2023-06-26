"أمين الفتوى" يوضح فضل العشر الأوائل من شهر ذى الحجة

تحدث الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وأفضل الأعمال فيها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، في لقائه على القناة الأولى: "هذه أيام مباركة فاضلة، كشف لنا سرها رسولنا محمد، صلى الله عليه وسلم، فقد أقسم الله بها، وهو ما حثّ العلماء على التفكير في سر عظمتها"، متابعاً: "في هذه الأيام المباركة يستجاب الدعاء وتفتح فيها أبواب الرحمة".

وأكد أمين الفتوى أن أفضل الدعاء هو دعاء عرفة، قائلاً: "يقال إنه ما توجه أحد بالدعاء إلى الله في هذا اليوم المبارك إلا ويستجيب له، وما يتوجه أحد بالتوبة والاستغفار إلى الله إلا ويقبل توبته".