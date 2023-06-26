«الصحة» تكشف تطورات انهيار عقار سيدي بشر بالإسكندرية

كشفت الدكتورة أميرة طهيو وكيلة وزارة الصحة، تطورات العقار المنهار في منطقة سيدي بشر بالإسكندرية.

وقالت خلال مداخلة عبر شاشة القاهرة الإخبارية، إنه فور إبلاغ الغرفة المركزية للطوارئ التابعة لوزارة الصحة والسكان عن حادث انهيار عقار مكون من 13 طابقاً، تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة بعناية مركزة، ولم يتم العثور سوى على حالة واحدة مصابة بجرح قطعي في الساق، وتم تحويلها إلى مستشفى شرق المدينة.

وأضافت أنه تم تحريك جميع الأجهزة التنفيذية وفق خطة الاستعداد والكوارث واستدعاء الأطقم الطبية كافة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول يفيد بورود بلاغ من ضباط شرطة النجدة بانهيار عقار مأهول بالسكان مكون من 13 طابقًا بشارع خليل حمادة إمام محطة الصرف الصحي بحي المنتزه أول.

وأسفر الانهيار عن تحطم سيارة وسوبر ماركت، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.