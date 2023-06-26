المؤبد للمتهمين بالاتجار فى المخدرات بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، على متهمين لإدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالسجن المؤبد وتغريمهما مبلغ مالي 100 ألف جنيه لكل منهما، وإلزامهما المصاريف الجنائية.

كما قضت المحكمة أيضًا ببراءة متهم ثالث كان معهما في نفس القضية.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين "كرم. ش، 24 عامًا، عاطل"، "محمد. ع، 24 عامًا، عامل"، "أحمد. ر، 20 عامًا، عاطل" في دائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، بحيازة وإحراز المواد المخدرة "الهيروين، الحشيش، الميثامفيتامين" وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين أحرزوا وحازوا أسلحة بيضاء "كتر، مطواة" للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة دار السلام، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام المتهمين بحيازة وإحراز المواد المخدرة "الهيروين، الحشيش، الميثامفيتامين" بقصد الاتجار في دائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفوا بحيازتهم المخدرات بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.