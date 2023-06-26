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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"سمعان": الدولة لديها إرادة قوية لإحداث التغيير بملف البيئة

الدكتور عبدالمسيح
الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية

أكد الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، ورئيس لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، أن الدولة لديها إرادة قوية لإحداث التغيير في ملف البيئة بعد ثورة 30 يونيو.

وقال سمعان، في لقائه على القناة الأولى، إن مصر كانت تعاني من بعض المشكلات البيئية مثل السحابة السوداء، التي كانت موجودة لسنوات طويلة وتسبب مشكلات صدرية وصحية وروائح ليست طيبة، وكانت هناك مشكلات في تلوث الهواء والمصانع والانبعاثات، مضيفاً  "لو تحدثنا في كل هذه الملفات وتعامل الدولة المصرية معها بعد ثورة 30 يونيو، فإننا سنشعر بالنقلة النوعية، حيث قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي كل ما هو جديد في هذا الملف".

وأكد أستاذ الدراسات البيئية، أن مصر لا تمثل أكثر من 68.% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم، لكنها تعمل على خفض الانبعاثات، وهو ما يعني أنها دولة سباقة وتسبق الكثير من الدول في مجال تغير المناخ، حتى إن ترتيبها أعلى من الولايات المتحدة وتركيا في هذا الملف.

وكشف عن أن التعامل مع ملف البيئة بدأ بالتخطيط، حيث تم وضع استراتيجية للتنمية المستدامة "مصر 2030"، كما جرى وضع خطة واستراتيجية لتغير المناخ حتى عام 2050، الاستراتيجية الأولى بها 8 أهداف، منها هدفان يخصان البيئة لتوفير جودة الحياة لكل المصريين والهدف الثاني هو نظام بيئي مستدام ومتكامل.

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