ضبط 265 قضية مخدرات و126 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 73117 حكما خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والتى أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (265) قضية مواد مخدرة، بإجمالى (280) متهم ضُبط خلالها الآتى :

(117,409 كيلو جرام) من مخدر الحشيش، (42,150 كيلو جرام من مخدر البانجو)، (15,799 كيلو جرام من مخدر الهيروين)، (10,725 كيلو جرام من مخدر الهيدرو)، (1,730 كيلو جرام من مخدر الشابو)، (1,245 كيلو جرام من مخدر الآيس)، (950 جرام من مخدر الأستروكس)، (641 جرام من مخدر البودر)، (5 جرام من مخدر الكوكايين)، (878) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (126 قطعة سلاح نارى بحوزة 110 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(10) بنادق آلية ، (15) بندقية خرطوش، (6) طبنجات، (95) فرد محلى، (140) طلقة مختلفة الأعيرة، (10)خزينة متنوعة، ضبط (247) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (73117) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(286) حكم جناية، (22465) حكم حبس جزئى، (3873) حكم حبس مستأنف، (37131) حكم غرامة، (9362) مخالفة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (34) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (263) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22726) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (58) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (8) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.