بالأسماء.. 8 غيابات للزمالك أمام غزل المحلة فى الدورى

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره غزل المحلة في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري، فى اللقاء المقرر له غدًا الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة.

ويغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو 8 لاعبين أمام غزل المحلة لأسباب مختلفة، سواء بسبب الإصابة أو الانضمام للمنتخب الأوليمبي في مباريات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب أو أسباب إدارية.

وجاء أبرز غيابات الزمالك أمام غزل المحلة سيف فاروق جعفر، ويوسف أسامة نبيه، لأسباب إدارية بعد توقيع الثنائي لنادي بيراميدز.

كما يغيب عن الزمالك فى مباراة غزل المحلة كل من حسام عبد المجيد، ومحمد طارق، وحاتم سكر، لتواجدهم مع المنتخب الأوليمبى، ومحمود حمدى "الونش"، ومحمد عبد الشافى، وعبد الله جمعة للإصابة.



الزمالك يخوض تدريبه اليوم في السادسة مساء استعدادا لمواجهة غزل المحلة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، خوض المران الختامي اليوم الإثنين في السادسة مساء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق عقب انتهاء مران اليوم بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي استعدادا للقاء.

ويستعد الفريق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.