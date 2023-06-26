ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

أرسل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربًا عن أمنيته في أن يعيده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والازدهار.

جاء نص البرقية كالتالي: "بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك؛ أن أبعث لكم بخالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني وأن يعيده المولى- عز وجل- عليكم أعوامًا عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة وازدهار".

وأضاف الوزير في برقيته: "ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة المباركة ونستلهم منها معاني وقيم الفداء وحسن الجزاء، لتكون لنا دافعًا للمزيد من البذل والعطاء في سبيل رفعة الوطن في مرحلة دقيقة من تاريخه، نستهدف فيها التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل، يقيننا في جزاء المولى- عز وجل- للمجدين والمخلصين، مبتهلين إليه تعالى أن يجعله عيد أمن وخير، وأن يعم على الشعب المصري العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية".

كما بعث وزير الداخلية، ببرقيات مماثلة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتى جمهورية مصر العربية، وأيضا للضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية.

الأكثر قراءة

"انشطار نصفى" وراء انهيار "عقار الإسكندرية".. والمحافظ يصل موقع الحادث (صور)

انهيار عقار مكون من 13 طابقًا شرق الإسكندرية

الإفراج عن 200 ألف طن أعلاف بـ102 مليون دولار

مصرع طالبة رشت مبيدًا حشريًا وتناولت الطعام دون غسل يديها بسوهاج

بقرار وزير الداخلية.. حصول 20 مواطنًا على جنسيات أجنبية

أول قرار من النيابة بعد العثور على جثة سيدة متحللة فى الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟