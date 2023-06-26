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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تنظم دورة في مكافحة الحرائق لمتدربين من دول عربية وأجنبية

الحماية المدنية
الحماية المدنية

نظمت الإدارة العامة للحماية المدنية دورة تدريبية متقدمة في مجال (مكافحة حرائق المباني) خلال الفترة من 11 – 22 يونيو 2023، وذلك بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية، حيث شارك في الدورة عدد من المُتدربين من الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للحماية المدنية (جمهورية أذربيجان – المملكة الأردنية الهاشمية – جمهورية قيرغيزستان – الجمهورية اللبنانية – الجمهورية الإسلامية الموريتانية – منغوليا – المملكة المغربية – جمهورية السنغال).

جاء ذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة بأحد محاورها إلى تعظيم أواصر الصلة مع الدول الصديقة في كافة المجالات ذات الاهتمام المُشترك وخاصة مجال تبادل الخبرات الأمنية، وفى ضوء التعاون الأمني مع تلك الدول لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريبي في شتى مجالات العمل الشرطي للكوادر الأمنية الدولية بهدف تحقيق الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.

وتضمن المحتوى التدريبي للدورة «التعريف بمنظومة الحماية المدنية بالبلاد وإمكانياتها المواكبة لأحدث التجهيزات العالمية – القواعد الفنية المتبعة للتعامل مع حرائق المباني – مواصفات الأجهزة والمعدات والمركبات المستخدمة في مكافحة الحرائق – تشكيل فرق الإطفاء – تجهيزات الحماية الشخصية لرجل الإطفاء – الإسعافات الأولية أثناء حدوث الحرائق – إجراءات حماية المنشآت من أخطار الحريق – استخدام المادة الرغوية في مكافحة الحرائق».

كما تضمنت عددا من السيناريوهات التدريبية العملية والزيارات الميدانية، وفي ختام فعاليات الدورة قام اللواء مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية، وممثل المنظمة الدولية للحماية المدنية بتكريم عدد من المشاركين بمنحهم شهادات تقدير، وقامت المنظمة الدولية للحماية المدنية بمنح معهد تدريب الإدارة العامة للحماية المدنية شهادة تفيد اعتماد المعهد لتقديم الدورات التدريبية للمتخصصين العاملين بأجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني بالدول الأعضاء بالمنظمة.

كما أشاد المشاركون بالتنظيم الجيد والبرنامج التدريبي المتميز الذي قام بتنفيذه نخبة من خبراء التدريب بالوزارة مؤكدين أنها كان لها بالغ الأثر في تنمية قدراتهم، يأتي ذلك في ضوء تعزيز أوجه التعاون الأمني الدولي بين وزارة الداخلية المصرية والأجهزة الأمنية بمختلف الدول.

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