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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية: ضبط المتهم بسرقة طالب تحت تهديد السلاح

سلاح أبيض
سلاح أبيض

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، عن ملابسات منشور متداول عبر فيسبوك، تضمّن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص بالتعدي على نجلها وسرقته بالإكراه في القاهرة، عقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات، تضمّن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص بإشهار سلاح أبيض في وجه نجلها وسرقة متعلقاته الشخصية أثناء سيره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى القائمة على النشر مقيمة بدائرة القسم، وباستدعائها ونجلها مقيم بدائرة القسم، ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، قرر بأنّه حال سيره بدائرة القسم، فوجئ بأحد الأشخاص استوقفه وأشهر سلاحا أبيض في وجهه واعتدى عليه وأحدث إصابته واستولى على هاتفه المحمول ومشغولات فضية كرها عنه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبيّن أنّه "مقيم بدائرة القسم" وبحوزته الهاتف المحمول والمشغولات الفضية المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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