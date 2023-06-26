إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم توك توك بعامود إنارة بالمنيا

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم توك توك بعامود إنارة بطريق المحيط بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا بسبب السرعة الزائدة، وتم نقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك بعمود إنارة بطريق المحيط، أمام مركز أبوقرقاص بسبب السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن إصابة سيدتين، وهن بندورة محمد مهني، 53 سنة، ومني محمد رمضان، 40 سنة، وعيد محمد جمعة، 12 سنة، مقيمون جميعًا بأبوقرقاص.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص للعلاج، وتم التحفظ على التوك توك تحت تصرف النيابة.