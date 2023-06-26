الأمن الاقتصادى يضبط 1777 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1777 قضية متنوعة في مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

كما تمكنت القوات من ضبط 14839 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفي مجال الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 476 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 76 قضية متنوعة وضبط كل المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى – محلات دون ترخيص – بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية)، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.