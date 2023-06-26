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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 7 قضايا مخدرات خلال حملات أمنية فى دمياط

حملات أمنية
حملات أمنية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة "دمياط - الزرقا – كفر البطيخ – كفر سعد" وأقسام شرطة "أول وثان دمياط – دمياط الجديدة"، وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد "7" قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات "كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,250 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 11 كيلو جراما - كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرامات - كمية من مخدر الهيروين – طبنجة – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة" بحوزة "عدد 7 متهمين، لعدد 2 منهم معلومات جنائية".

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