طالب يقتل سائق "توك توك" لسرقته فى الغربية.. والأمن يضبطه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من كشف ملابسات مقتل شخص في مدينة طنطا.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثمان "أحد الأشخاص" بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه "طالب- مقيم بدائرة المركز" وأن وراء ارتكاب الواقعة "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، حيث أقر باستقلاله مركبة "التوك توك" قيادة المجنى عليه بزعم توصيله لإحدى القرى بدائرة المركز، وحال وصولها لمحل العثور قام بخنقه باستخدام قطعة من القماش حتى أودى بحياته وتركه وقام بسرقة "التوك توك والهاتف المحمول" الخاصين بالمجنى عليه.

وأرشد عن الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، كما أرشد عن "التوك توك" المستولى عليها لدى عميل سيئ النية "عاطل- مُقيم بمحافظة كفر الشيخ" أمكن ضبطه.