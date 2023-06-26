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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 كيلو حشيش خلال حملات أمنية بالقاهرة

حشيش
حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 3 كيلو حشيش في حملات أمنية بالقاهرة.

يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

تم ضبط "أحد الأشخاص" حال استقلاله سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام- هاتف محمول".

وضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة "نصف نقل" قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعُثر بحوزتهما على "كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس – كمية من مخدر الحشيش الخام وزنت 1 كيلو جرام – طبنجة معدلة – أدوات تعاطى مخدر الآيس – عدد 3 علب سجائر تحوى مادة الحشيش المخدر – عدد من الأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار.

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