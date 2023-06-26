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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط عاطل متهم بسرقة شخص بالإكراه فى القاهرة

ضبط
ضبط

رصدت قوات الأمن تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يتضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاح أبيض بوجه ابنها وسرقة متعلقاته الشخصية أثناء سيره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى القائمة على النشر، وباستدعائها ونجلها "مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم"، أقر بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام أحد الأشخاص باستيقافه وإشهار سلاح أبيض فى وجهه والتعدى عليه وإحداث إصابته، والاستيلاء على هاتفه المحمول ومشغولات فضية كرهاً عنه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبحوزته الهاتف المحمول والمشغولات الفضية المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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