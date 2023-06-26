للحفاظ على التراث.. "القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا عن معرض منتجات مصرية يجوب العالم

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "منتجات مصرية تجوب العالم.. معرض حرف يدوية بالقاهرة للحفاظ على التراث".

تأتي المبادرة التي تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية المصرية بالتعاون مع وزارة الخارجية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في القاهرة، مستهدف البيع والتصدير.

وأفاد التقرير بأن أكثر من 30 مشاركًا استعرضوا أعمالهم الفنية مثل المشغولات اليدوية والملابس التراثية المطرزة والصناعات الخشبية الملونة.

وقال سيرجي تيرتنتييف، سفير بيلاروسيا في مصر: "أنا سعيد جدًا بهذه الزيارة، وفرصة حضور المعرض والتعرف على الثقافة والتراث المصري من خلال هذه الأعمال الفنية المميزة التي تبهر جميع السياح".

من جانبه، قال أيمن حمودة، مصمم لوحات ديكوباج وكولاج: "معرض اشتري مصري مستمر منذ 4 سنوات، ونختار منتجات أمهر الحرفيين والفنيين، كلنا مختلفون عن بعض، ونتعاون مع الأفضل في المجال، والقوة مصدرها التصميم والتقنية والخامة والجودة، والدبلوماسيون الأجانب يحصلون على هدايا من التراث المصري".