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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يحبط ترويج 1.3 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم

ألعاب نارية
ألعاب نارية

أحبط قطاع الأمن العام محاولة أحد الأشخاص، لترويج أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية، في عيد الأضحى، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم ومصادرة المضبوطات.

 

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الفيوم، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة «له معلومات جنائية»، بتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، متخذًا من ورشة بدائرة المركز مسرحًا لممارسة نشاطه غير المشروع.

 

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه داخل الورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على 39 كرتونة مختلفة الأحجام بداخلها عدد مليون وثلاثمائة ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة، الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع الألعاب النارية.

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