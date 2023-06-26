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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 64 تعديًا على أراض زراعية وأملاك دولة بالمنيا

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بمراكز المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية تواصل جهودها في تنظيم حملات المتابعة الميدانية، بنطاق مراكز المحافظة، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة للشوارع، لرصد المخالفات المتعلقة بالتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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من جانبها، نظمت الوحدة المحلية لمركز العدوة، حملة لإزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بالقرى التابعة للمركز، حيث أسفرت الحملة عن 7 حالات تعد بالبناء خارج الحيز العمراني على أرض زراعية وأملاك دولة بقرى صفانية والشيخ مسعود وعطف حيدر، وتم تحويل المخالفين للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

 

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وفى مركزي ديرمواس وبنى مزار، تمت إزالة 32 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وأملاك الدولة منها 3 حالات تعد في المهد على الأرض الزراعية بقرية بنى حرام التابعة لمركز ديرمواس، و29 حالة تعد بمركز بنى مزار منها 20 حالة بأحياء المدينة بناء بدون ترخيص، إلى جانب إزالة 3 حالات تعد بقرية صندفا، وفك شدة خشبية لحالة تعد في المهد، و5 حالات تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية بشلقام مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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وواصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، رصد حالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم إيقاف وإزالة 11 حالة تعد على أرض زراعية وبناء بدون ترخيص بقرى (تلةـ البرجاية- دمشيرـ بنى محمد سلطان)، بالإضافة إلى فك شدة خشبية بتقسيم شادى بحي غرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على الأدوات المستخدمة للبناء وعمل المحاضر اللازمة.

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كما تمكنت الوحدات المحلية بمركزي مطاي وسمالوط من إزالة 14 حالة تعد على الأرض الزراعية منها 7 حالات تعد بمركز مطاي جاءت بين حالتي تعد بالبناء داخل الحيز العمراني بحى غرب المدينة وحالة تعد بعزبة نخلة وإيقاف حالة أخرى بمنبال وإزالة ٣ حالات بجواده بمطاي، إلى جانب إزالة 5 حالات تعد وإيقاف وفك شدة خشبية لعمل أساسات بقرية قلوصنا بمركز سمالوط وإزالة حالة بناء بدون ترخيص وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية
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المنيا إزالة 64 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية مراكز المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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