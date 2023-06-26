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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عمدة موسكو: رفع كل القيود المفروضة فى العاصمة الروسية

روسيا
روسيا

قال سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو، اليوم، إنه رفع قيود مكافحة الإرهاب التي فرضت في المدينة، خلال أحداث السبت الماضي، التي وصفتها السلطات بأنها تمرد مسلح قامت به مجموعة "فاجنر"، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين. 

وفرضت قيود مكافحة الإرهاب في المناطق الثلاث، السبت الماضي، مع تحرك رتل من مقاتلي مجموعة فاجنر باتجاه موسكو وتبادلهم إطلاق النار مع قوات الأمن.  

وكانت مجموعة "فاجنر" العسكرية، استولت السبت الماضي، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف على نهر الدون، فيما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تصرفات "فاجنر" بأنها تصرفات متمردين ومغامرة إجرامية وطعنة في ظهر روسيا وخيانة، وتوجيه تهمة العصيان المُسلح لرئيس مجموعة "فاجنر".

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