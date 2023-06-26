ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أول قرار من النيابة بعد العثور على جثة سيدة متحللة فى الهرم

جثة
جثة

أمرت نيابة الهرم بتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات العثور على جثة متحللة لسيدة داخل شقتها بمنطقة الهرم، وكشف هوية المترددين عليها، كما أمرت بدفن الجثة بعد انتهاء عمل الطب الشرعي.

 

وأمرت النيابة بالاستماع لأقوال شهود العيان في المنطقة للتعرف على ملابسات الحادث.

 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الهرم، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لسيدة داخل غرفة نومها، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

 

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأكثر قراءة

انهيار عقار مكون من 13 طابقًا شرق الإسكندرية

"انشطار نصفى" وراء انهيار "عقار الإسكندرية".. والمحافظ يصل موقع الحادث (صور)

بعد توجيه الرئيس السيسى.. ما أهمية تحويل "الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية؟

كيف واجه القضاء المصرى فكر الجماعة الإرهابية قبل ثورة 30 يونيو 2013؟

بزيادة 3.3 مليار دولار.. النجار: مصر أصبحت تحتل مرتبة كبيرة في الصادرات الزراعية

انتداب المعمل الجنائى لفحص أسباب حريق شقة سكنية بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاغنر" في روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟