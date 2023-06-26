بقرار وزير الداخلية.. حصول 20 مواطنًا على جنسيات أجنبية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ20 شخصا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وتضمن قرار وزارة الداخلية رقم 1044 لسنة 2023 أنه بعد اطلاع وزير الداخلية على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ قرر يؤذن لكل من العشرين مواطنًا (أولهم يوسف محمد حمدى أحمد متولى - وآخرهم محمود أيمن توفيق صفا) بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

أسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

1 -يوسف محمد حمدى أحمد متولى القاهرة 21/7/2001 الأمريكية

2- مصطفى محمد النوبى محمد أحمد الإسكندرية 8/3/2005

3- كامل صلاح كامل حسن زعبل الشرقية 24/9/1998 البريطانية

4- وليد أحمد حمدان مسعود الجيزة 22/12/1960

5 -كريم نعيم مراد مملوك باسليوس الجيزة 22/11/1999 الإيطالية

6 - هانى جمال حامد الفرارجى إيطاليا 30/7/2005

7 - باهى عمرو محمد يحى النادى القاهرة 17/5/2005 الكندية

8 - آدم محمد كامل محمد عبد الفتاح كندا 15/11/2003

9 -محمد أحمد يوسف أحمد الخطيب السودان 11/7/2000 السودانية

10 -أبانوب عاطف لمعى بولس توما أبو كتيح السودان 10/9/2005

11 -المنتصر بالله مصطفى شرقاوى محمد حسن السودان 10/5/2003

12 - محمد مصطفى شرقاوى محمد حسن السودان 17/10/2000

13 - يحيى إيمان لطفى عبد العزيز الجيزة 28/8/1997 الجزائرية

14 - أدهم إيمان لطفى عبد العزيز الجيزة 28/7/1998

15 - شريف أشرف محمود عبد العزيز الجيزة 12/10/1988 الهولندية

16 -فريد سميح وحيد عدلى إسكندر القاهرة 28/11/2003 المجرية

17 - أحمد عبد الهادى عبد الفتاح زنون المنوفية 14/11/1984 الأسترالية

18- أحمد مرسى عبد السلام كيلانى البحيرة 22/2/1991 البلجيكية

19 - أحمد محسن مختار أحمد الشاذلى الدقهلية 15/6/1997 التركية

20 - محمود أيمن توفيق صفا النمسا 1/6/2003 النمساوية