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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل ضبط المتهم بقتل صديقه طعنًا بالسكين فى السلام

ضبط متهم
ضبط متهم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهم بقتل صديقه طعنًا بالسكين بسبب خلافات بينهما في مدينة السلام.

 

تلقى قسم شرطة السلام، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص، تبين العثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات في جسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

 

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، بسبب خلافات بينهما.

 

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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