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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار خارجية أوكرانيا لـ القاهرة الإخبارية: يجب توفير مياه كافية لتبريد مولدات زابوريجيا

سد كاخوفكا
سد كاخوفكا

أكد يفهين ميكيتينكو، مستشار وزير الخارجية الأوكرانى، أنه بعد تدمير سد كاخوفكا يجب توفير مياه كافية لتبريد مولدات محطة زابوريجيا.

وأضاف، خلال تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم: "نتمنى استمرار التحقيقات حول أسباب تدمير سد كاخوفكا لإظهار الحقيقة حول الجهة التي تسببت في تدميره".

كما أكد ميكيتينكو أن روسيا عاشت كابوسًا خلال اليومين الماضيين، خصوصًا بعد إعلان قوات "فاجنر" تمردها وزحفها ناحية العاصمة موسكو، موضحاً أن القصف مستمر رغم الأحداث التي شهدتها روسيا، ومن المتوقع تعيين الرئيس بوتين لوزير دفاع جديد خلال الأسابيع المقبلة.

وأعلنت كييف عن أن تدمير سد كاخوفكا، الخاضع للسيطرة الروسية، في جنوب أوكرانيا في وقت سابق هذا الشهر تسبب بأضرار بيئية تقدّر كلفتها بـ1.5 مليار دولار.

وأحدث الانهيار في السد، في 6 يونيو، فيضانات مدمّرة اجتاحت منطقة خيرسون، التي تسيطر أوكرانيا على أجزاء منها وروسيا على أجزاء أخرى، ما أجبر الآلاف على الفرار وأثار المخاوف من كارثة بيئية.

واتهمت كييف موسكو بـ"الإبادة البيئية" عبر تفجير السد العائد إلى الحقبة السوفيتية والواقع على نهر دنيبرو، بينما ألقت روسيا باللوم على أوكرانيا.

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