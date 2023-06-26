"العمل": بدء دورة التدريب المهنى على"التسويق الإلكترونى" بسوهاج

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج "المقابلات الشخصية" للمتقدمين في دورات التسويق الإلكتروني، على مدار 3 أيام، وبلغ عدد المتقدمين على الموقع الإلكتروني أكثر من 600 من الشباب والفتيات بسوهاج، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهني والإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة.

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد، مدير المديرية، إجراء اختبار لتحديد المتميزين الذين اجتازوا الاختبار لعقد مقابلة شخصية بمركز التدريب المهني بسوهاج عن طريق لجنة مكونة من: محمد محيي منسق برنامج الأغذية العالمي بسوهاج، وعلاء أبوطالب مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية، وأحمد زيدان مدير مركز تدريب الكوثر، وأحمد يمني مدير مركز تدريب سوهاج.

وأشار مدير مديرية العمل بسوهاج إلى أن المقابلات تضمنت العديد من الأسئلة عن المهارات المطلوبة في التسويق الإلكتروني وتعريفه وأهميته وكيفية الاستفادة من التسويق الإلكتروني في سوق العمل ودور التسويق الإلكتروني توفير النفقات واستهداف شرائح كبيرة من العملاء لزيادة معدلات البيع، مضيفاً أنه هناك إقبالا على مثل هذه النوعية من التدريبات، لافتا النظر إلى وجود عدد كبير من الإناث تقدموا للتدريب.

جدير بالذكر أن التدريب يبدأ خلال شهر يونيو الجاري ولمدة شهر، يتضمن التدريب الفني المتخصص فى التسويق الإلكتروني وزيادة مهارات المتدربين وربطهم بالتطورات الحديثة في التسويق لتمكينهم من فتح مشروعات خاصة بهم ومساعدتهم في توفير فرص عمل لائقة.

كما يتضمن التدريب جرعات تثقيفية في قانون العمل 12 لسنة 2003، منها حقوق وواجبات العمال والسلامة والصحة المهنية وحقوق المرأة وذلك في مركز التدريب المهني بسوهاج والمجهز بأحدث أجهزة الحاسب الآلي والإنترنت وشاشات العرض المتطورة.

دورة التدريب المهني

دورة التدريب المهني

دورة التدريب المهني

دورة التدريب المهني

دورة التدريب المهني

دورة التدريب المهني

دورة التدريب المهني