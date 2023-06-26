إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة فى أطفيح

أصيب 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى صحراوي أطفيح، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من أطفيح اتجاه الصف وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوي بمنطقة أطفيح بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

كما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية أعلى طريق أسيوط الغربي مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.