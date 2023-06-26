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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة مسن قتل ابنته بمساعدة أشقائها فى منشأة القناطر

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة رجل مُسن واثنين من أبنائه ونجل شقيقه، لاتهامهم بقتل ابنة الأول بسبب سوء سلوكها بمنشأة القناطر.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة بترعة المنصورية بمنطقة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ.

 

وتبين العثور على جثة ربة منزل مكبلة بحبل ومثبت بها حجران، وأن وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليها واثنين من أشقائها ونجل عمها، مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق، واستهدفت القوات المتهمين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب سوء سلوك المجني عليها.

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