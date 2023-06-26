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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء يوم التروية 2023 وأفضل الأعمال في ثامن أيام ذي الحجة

دعاء
دعاء

يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو من أعظم الأيام عند الله، وللحجاج فيه شعائر مهمة ، ويهتم غير الحجاج بصيامه مثله كمثل باقي الأيام العشر من ذي الحجة ، كما يرددون فيه الأدعية التي جاءت بالسنة النبوية للتقرب إلى الله ، وتعرض الدستور في التقرير التالي دعاء يوم التروية 2023 وأفضل الأعمال فيه. 

دعاء يوم التروية 2023 

اللهم مع صباح يوم التروية، نسألك أن تروي هذه القلوب التي باتت عطشى إلى رحمتك، اللهم اجبرنا وارحمنا وأقبلنا وردّنا إلى دينك ردًا جميلًا، اللهم أصبحنا لكَ حامدين شاكرين لا نعبد إلا إياك يا ربّ العرش العظيم، نسألك مع نفحات الخير القادمة من يوم التروية، أن تُبارك لنا في الطّاعات، وأن ترزقنا السّداد والتّوفيق إلى فعل الخير، واجتناب المُنكرات .

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 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اللهم ارونا من أنهار الجنة وارزقنا شربة من يد حبيبنا سيد الخلق ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا.

أحب الأعمال في يوم التروية 

جاء تسمية يوم التروية بهذا الاسم لأن الماء كان قليلاً بمنى فكانوا يرتوي من الماء لمِا بعد، وروى البعير الماء يرويه، من باب: رمى حمله فهو راوية، وذلك كما ذكرها صاحب المصباح المنير.

ومن أحب الأعمال إلى الله في يوم التروية  للذين أحلوا بعد العمرة, وهم المتمتعون أو من فسخوا إحرامهم إلى عمرة من القارنين والمفردين، أن يحرموا بالحج ضحى من مساكنهم، وكذلك من أراد الحج من أهل مكة. 

أما القارن والمفرد الذين لم يحلوا من إحرامهم فهم باقون على إحرامهم الأول، لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: ‘فحل الناس كلهم وقصروا, إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي, فلما كان يوم التروية, توجهوا إلى منى , فأهلوا بالحج’ مسلم (2137.

كما يستحب في يوم التروية لمن يريد الإحرام الاغتسال، والتنظف،والتطيب، وأن يفعل ما فعل عند إحرامه من الميقات.

وينوي الحج في يوم التروية بقلبه ويلبي قائلاً: لبيك حجاً، وإن كان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط، ويستحب للحجاج التوجه إلى منى ضحى اليوم الثامن قبل الزوال والإكثار من التلبية، ويصلي الحاج بمنى الظهر, والعصر, والمغرب, والعشاء, وفجر التاسع قصراً بلا جمع، إلا المغرب والفجر فلا يقصران، ويقصر الحجاج من أهل مكة الصلاة بمنى.

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