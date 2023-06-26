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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لفحص أسباب حريق شقة سكنية بمدينة نصر

حريق شقة
حريق شقة

قررت النيابة العامة انتداب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب حريق شب في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، ولم يسفر عن خسائر في الأرواح أو إصابات، كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 3 طوابق، وتم فرض كردون أمني حول العقار لضمان سلامة المارة والسكان.

وباشرت الحماية المدنية أعمالها، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي الشقق السكنية بالعقار، كما باشرت عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وبتفقد الشقة محل البلاغ تبين أن الحريق لم يسفر عن إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

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