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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة سيدتين للمحاكمة بتهمة سرقة العيادات الطبية فى مصر القديمة

محكمة
محكمة

قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، إحالة سيدتين لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة العيادات الطبية بأسلوب المغافلة الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، مع استمرار حبس المتهمين لتحديد نظر أولى جلسات محاكمتهما.

 

وذكر أمر الإحالة، أن الواقعة بدأت ببلاغ ورد إلى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من طبيبة بأحد المستشفيات مقيمة بمحافظة الجيزة، بتضررها من حضور إحدى السيدات وبصحبتها طفل وطفلة للعيادة خاصتها، وحال توقيع الكشف الطبي على الطفلة الثانية قام الطفل الأول بمغافلتها وسرق الحقيبة خاصتها بداخلها "مبلغ مالي - بطاقة الرقم القومي - كارت فيزا" ولاذوا بالفرار.

 

وأوضح أمر الإحالة، أنَّ السيدتين لهما معلومات جنائية ومقيمتين بمحافظة القليوبية، وكانتا ترتكبان الوقائع داخل العيادات الطبية بأسلوب "المغافلة" وسرقة هواتفهم المحمولة ومبالغ مبالية وكانوا يتصرفوا في المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" صاحب محل إكسسوارات هواتف محمولة مقيم بالقليوبية.

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