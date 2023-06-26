قبل العيد.. خبير يكشف الطريقة الصحيحة لحفظ لحوم الأضاحي

تحدث الدكتور شهاب عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة جمعية الرفق بالحيوان، عن الطريقة الصحيحة لحفظ لحم الأضحية بعد ذبحها.

وقال"عبد الحميد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " صباح الورد "، والمذاع على فضائية " تن "، إن بعد ذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك، لابد من وضع اللحم أمام مروحة كي تماسك جيداً ومن ثم وضعها في الثلاجات لحفظها وليس أن ضعها في الثلاجة مجرد عملية الذبح.

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية الرفق بالحيوان، التخزين غير السليم للحوم بعد ذبحها يمكن أن يتسبب في بقع غريبة اللون على اللحمة، محذراً من أكل اللحوم بعد فسادها.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الرفق بالحيوان: "مينفعش نأكلها خالص ولازم اللحمة ميكنش فيها أي تغير في شكلها ولونها لأنها ممكن تصيب الإنسان بأمراض كثيرة جدا".