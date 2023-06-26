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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برعاية الرئيس السيسي.. أبرز أهداف حملة "100 يوم صحة"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرضت فضائية إكسترا نيوز الإخبارية، أبرز أهداف حملة “100 يوم صحة” التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تأتي استكمالًا لجهود الدولة لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية.

وفي السطور القادمة نبرز أبرز أهداف حملة 100 يوم صحة 

  • تعمل من خلال الفرق الطبية المتحركة داخل المدن والقرى
  • تستهدف الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي
  • تستهدف الاكتشاف المبكر وعلاج الأورام السرطانية
  • تهدف إلى تعظيم المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة العامة
  • تهدف إلى تقليل قوائم الانتظار وتقديم خدمات صحية متميزة
  • تهدف إلى التوعية والاهتمام بصحة الأم وتنظيم الأسرة
  • تستغل فترة الإجازات والأعياد في تقديم خدمات صحية متميزة
الرئيس السيسي

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