برعاية الرئيس السيسي.. أبرز أهداف حملة "100 يوم صحة"

عرضت فضائية إكسترا نيوز الإخبارية، أبرز أهداف حملة “100 يوم صحة” التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تأتي استكمالًا لجهود الدولة لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية.

وفي السطور القادمة نبرز أبرز أهداف حملة 100 يوم صحة