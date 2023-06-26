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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1444هــ، أعاده الله على مصرنا الحبيبة وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

جاء في نص البرقية: "يسرني ونحن نستقبل عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة الإيمانية العزيزة على قلوب المسلمين جميعًا، أن أتوجه إليكم- سيادة  الرئيس- بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، بخالص التهاني وأصدق الأمنيات، سائلًا المولى- جلَ وعلا- أن يعيدها على سيادتكم بوافر الصحة والعافية، وعلى شعب مصر العظيم، وكل المسلمين في كل بقاع الأرض بالخير واليمن والبركات.. وكل عام وسيادتكم بخير".

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