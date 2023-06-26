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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض جهود تحقيق الأمن الغذائى فى مصر (فيديو)

التصنيع الزراعي
التصنيع الزراعي

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية جهود تحقيق الأمن الغذائي في مصر، والتي شملت التالي:

  • دعم الدولة التصنيع الزراعي والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحيوية.
  • رفع كفاءة الري الحقلي بأراضي الوادي والدلتا.
  • إنشاء نقاط تجميع ومرافق تخزين للسلع الاستراتيجية.
  • تنفيذ البرنامج القومي لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
  • تنمية الموارد المائية بإعادة استخدام مياه الصرف المعالج.
  • مشروع إقامة المركز اللوجستي العالمي لتجارة وتداول الحبوب بدمياط.
  • مشروعات الشون والصوامع المطورة لرفع الطاقة التخزينية المتاحة وتقليل الفقد في الأقماح.
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