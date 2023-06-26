"إكسترا نيوز" تستعرض جهود تحقيق الأمن الغذائى فى مصر (فيديو)

"إكسترا نيوز" تستعرض جهود تحقيق الأمن الغذائى فى مصر (فيديو)
استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية جهود تحقيق الأمن الغذائي في مصر، والتي شملت التالي:
- دعم الدولة التصنيع الزراعي والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحيوية.
- رفع كفاءة الري الحقلي بأراضي الوادي والدلتا.
- إنشاء نقاط تجميع ومرافق تخزين للسلع الاستراتيجية.
- تنفيذ البرنامج القومي لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
- تنمية الموارد المائية بإعادة استخدام مياه الصرف المعالج.
- مشروع إقامة المركز اللوجستي العالمي لتجارة وتداول الحبوب بدمياط.
- مشروعات الشون والصوامع المطورة لرفع الطاقة التخزينية المتاحة وتقليل الفقد في الأقماح.