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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يطالب بتوقيع غرامات مالية لذبح الأضاحى فى الشوارع

النائب محمد سليم
النائب محمد سليم

طالب الدكتور محمد سليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، بالقضاء نهائيًا على ظاهرة ذبح الأضاحي في الشوارع لما لها من تأثير سلبي في حدوث أضرار بيئية وصحية وانتشار الحشرات الضارة، مطالبًا بتوقيع غرامات مالية لمن يذبح في الشوارع وخاصة في ظل التصريح للمواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجانًا خلال أيام العيد.

وقال سليم، فى بيان له أصدره اليوم، إن الغالبية العظمى من المحافظين على مستوى الجمهورية أكدوا أن المجازر داخل محافظاتهم جاهزة لاستقبال الأضاحي وذبحها تحت إشراف بيطرى كامل، وهذه التأكيدات تتكرر سنويًا ولكن لا تطبق على أرض الواقع، ولذلك نرى خلال أيام العيد أنهارًا من الدم داخل مختلف الشوارع بسبب ذبح الأضاحي داخل الشوارع، مشيرًا إلى أنه وللأسف الشديد سنويًا وخلال أيام عيد الأضحى المبارك تتحول إلى مجازر وسلخانات لذبح الأضاحي، وأصبح هذا المسلسل يتكرر سنويًا.

وطالب الدكتور محمد سليم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إصدار تكليفات واضحة وحاسمة وفورية لجميع المحافظين بالحظر الكامل لذبح الأضاحي داخل الشوارع وأمام محلات الجزارة التى تحولت لشوادر من الآن يتم فيها تجميع المواشى من الأبقار والجاموس والخراف، وأصبحت هناك روائح كريهة من مخلفات المواشى، مؤكدًا على ضرورة تطبيق القانون على جميع المخالفين بكل حسم وقوة.

وناشد الدكتور محمد سليم جميع المواطنين بالتوجه إلى المجازر لذبح الأضاحي، خاصة أنها تكون تحت إشراف بيطرى وبالمجان، ويتم فيها التخلص بأسلوب علمي من مخلفات ذبح الأضاحي بدلًا من تركها بالشوارع وأمام محلات الجزارة، مما يتسبب فى روائح كريهة بسببها، علاوة على انتشار الأوبئة والأمراض بسببها، مطالبًا من الحكومة بتكثيف الرقابة على محلات الجزارة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لحظر ذبح الأضاحي أمام محلات الجزارة وداخل الشوارع.

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