ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد تمرد فاجنر.. "مكافأة خاصة" لإعلاميى روسيا

قوات فاجنر
قوات فاجنر

أوصت السلطات الروسية، الأحد، بمنح الإعلاميين والعاملين في مجال التكنولوجيا يوم إجازة، في أعقاب الأحداث المتسارعة التي شهدتها روسيا خلال نهاية الأسبوع وما رافقها من تغطيات مستمرة أرهقت العاملين في وسائل الإعلام.

وأثار التمرد المسلح الذي نفذه زعيم جماعة "فاجنر" العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين أكبر أزمة في روسيا منذ عقود، ودفع بالعديد من غرف التحرير إلى العمل على مدار الساعة.

وفرضت سلطات موسكو إجراءات لـ"مكافحة الإرهاب"، من بينها اعتبار الإثنين يوم إجازة، رغم تراجع قائد "فاغنر" عن تمرده مساء السبت.

والأحد قدمت وزارة التطوير الرقمي الروسية سلسلة توصيات، شملت منح الإعلاميين والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات يوم راحة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على منصات التواصل الاجتماعي: "كان يوم السبت مؤثرا ومتوترا للغاية، نوصي بمنح موظفي تكنولوجيا المعلومات وشركات الاتصالات ووسائل الإعلام يوم إجازة".

وخصت الوزارة موظفي الشركات التي تعمل على مدار الساعة والعاملين في مجال الإعلام، الذين ينشطون في مناطق "في قلب الأحداث"، مشيرة إلى حاجتهم للراحة.

وتابع البيان: "أمضى العديد من موظفي وزارة التطوير الرقمي عطلة نهاية الأسبوع في أماكن عملهم، لذا اتخذنا هذا القرار أيضا من أجل موظفينا".

الأكثر قراءة

بعد تمرد فاجنر.. "مكافأة خاصة" لإعلاميى روسيا

تعليق وصول الطائرات إلى واشنطن بسبب "إصلاحات"

300 رحلة طيران داخلية إلى مدن الجذب السياحى المصرية خلال أجازة الأضحى

بملابس بكار ورشيدة.. الألمانى "نويل روبرتسون" يجذب أنظار العالم للنوبة

بينها أمسية للقراءات الشعرية والسردية بورشة الزيتون.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 26 يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاغنر الروسية في عين خبراء المجلس الأطلسي

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى