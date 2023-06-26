بعد تمرد فاجنر.. "مكافأة خاصة" لإعلاميى روسيا

أوصت السلطات الروسية، الأحد، بمنح الإعلاميين والعاملين في مجال التكنولوجيا يوم إجازة، في أعقاب الأحداث المتسارعة التي شهدتها روسيا خلال نهاية الأسبوع وما رافقها من تغطيات مستمرة أرهقت العاملين في وسائل الإعلام.

وأثار التمرد المسلح الذي نفذه زعيم جماعة "فاجنر" العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين أكبر أزمة في روسيا منذ عقود، ودفع بالعديد من غرف التحرير إلى العمل على مدار الساعة.

وفرضت سلطات موسكو إجراءات لـ"مكافحة الإرهاب"، من بينها اعتبار الإثنين يوم إجازة، رغم تراجع قائد "فاغنر" عن تمرده مساء السبت.

والأحد قدمت وزارة التطوير الرقمي الروسية سلسلة توصيات، شملت منح الإعلاميين والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات يوم راحة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على منصات التواصل الاجتماعي: "كان يوم السبت مؤثرا ومتوترا للغاية، نوصي بمنح موظفي تكنولوجيا المعلومات وشركات الاتصالات ووسائل الإعلام يوم إجازة".

وخصت الوزارة موظفي الشركات التي تعمل على مدار الساعة والعاملين في مجال الإعلام، الذين ينشطون في مناطق "في قلب الأحداث"، مشيرة إلى حاجتهم للراحة.

وتابع البيان: "أمضى العديد من موظفي وزارة التطوير الرقمي عطلة نهاية الأسبوع في أماكن عملهم، لذا اتخذنا هذا القرار أيضا من أجل موظفينا".