"لايف" وائل غنيم "في حب مصر": سعيد بالعودة إلى بلادي

في أول ظهور له منذ وصوله إلى مصر منذ شهور، كشف وائل غنيم، كواليس عودته إلى مصر، معبرا عن سعادته بالعودة إلى بلده بعد سنين قضاها في أمريكا.

وظهر وائل غنيم في بث مباشر تحت شعار “في حب مصر” له على صفحته الرسمية في فيسبوك، وقد تفاعل معه الآلاف.

قال وائل غنيم، إن الأجهزة الأمنية في المطار رحبت به، وأبلغته بحرية حركته في مصر وأن يفعل ما يريده ويكتب ما يريده دون قلق.

على حد قوله، وكان وائل غنيم، قد أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشره صورة له في مصر حاملاً ثمرة بطيخ.

وعاد غنيم إلى مصر في 10 سبتمبر 2022 بعد سنوات من مغادرته منذ 2013.