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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد زوال التمرد فى روسيا.. الأمم المتحدة تدعو لتجنب المزيد من التوتر

روسيا
روسيا

قالت الخدمة الصحفية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه تابع بقلق الوضع حول محاولة التمرد في روسيا، ويحث الأطراف المعنية على عدم السماح بمزيد من التوتر.
 

وذكرت الخدمة أن "الأمين العام تابع بقلق التطورات في روسيا الاتحادية، وهو على علم بآخر التقارير حول إجراءات تخفيف التوتر. ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة التصرف بمسؤولية لتجنب المزيد من التوتر".

 

وفي ليلة 24 يونيو، في روستوف على نهر الدون، استولت مجموعة "فاغنر" العسكرية على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية. وحدث هذا على خلفية تصريحات يفغيني بريغوجين حول مزاعم شن القوات الروسية هجمات صاروخية وبالقنابل على معسكرات الشركة العسكرية الخاصة - تم دحض هذه الادعاءات من قبل كل من وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي.

 

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصرفات "فاغنر" بأنها مغامرة إجرامية، وفُتحت قضية جنائية ضد بريغوجين بتهمة تنظيم تمرد مسلح.

 

وفي وقت لاحق، أفادت الخدمة الصحفية لرئيس بيلاروس، بأن ألكسندر لوكاشينكو أجرى محادثات مع بريغوجين، الذي وافق على اقتراحه بوقف تحركات "فاغنر" في روسيا واتخاذ المزيد من الخطوات لوقف التصعيد.

 

وقال السكرتير الصحفي للكرملين، دميتري بيسكوف، مساء السبت، إن بريغوجين سيغادر إلى بيلاروس، وسيتم إسقاط القضية الجنائية ضده. 

 

وقال الكرملين إن ضمان قدرة بريغوجين على المغادرة إلى بيلاروس، هو كلمة رئيس روسيا.

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