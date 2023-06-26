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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يوسف القعيد لـ"الشاهد": الإخوان ضد الثقافة لأنها إبداع إنسانى

يوسف القعيد
يوسف القعيد

قال الكاتب الكبير يوسف القعيد، إن اعتصام المثقفين تحول من وزارة الثقافة في الزمالك إلى ميدان التحرير، أيام حكم الإخوان.

وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن جماعة الإخوان كانت ضد الثقافة لأنها إبداع إنساني.

وأشار إلى أنه لا يوجد مثقف مصري في هذا الوقت لم يأتِ للإعتصام، وهذا أثبت مبكرًا جدًا أن الجماعة الإخوانية معادية للثقافة، وعبر تاريخها كله لم تنتج كاتبا كبيرا، وفسر عداء الإخوان للثقافة أنه إبداع إنساني، وخاصة لو أن الإصادر من أحد ليس من الجماعة الإخوانية.

وتابع: كانت الثقافة والإبداع ضد مبدأ الإخوان الأساسي السمع والطاعة، لأن هناك أدباء كثيرون سبقوا الإخوان وقالوا نفس الكلام ولكنهم أبرياء من هذا الكلام، واعتقد أن لو على ابن كثير عاصر الإخوان سيكون ضدهم، لأنه كان مفكرا ويستعمل عقله في طرح أمور كثيرة جدًا لا يوافقون عليها، فبالتالي جماعة المثقفين المصريين العرب أبرياء تمامًا من فكرة مناصرة الإخوان وأن لهم حق في التواجد بصورة أو أخرى.

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