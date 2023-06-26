يوسف القعيد لـ"الشاهد": خالد يوسف هو من أبلغنى باعتصام المثقفين واحتلال الوزارة

كشف الكاتب الكبير يوسف القعيد، كواليس بداية اعتصام المثقفين قبل 30 يونيو أثناء فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية..

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد: "خالد يوسف هو من أبلغني باعتصام المثقفين واحتلال الوزارة، وهو شخص مقدام وجريء ولديه إمكانيات عالمية ليست موجودة عن كثير من المثقفين، وطلب مني تحديد الموعد لاحتلال الوزارة، وكنت أرى كلمة "احتلال" على أنه خيال نتيجة الحراسة والأسلحة، وكان الإنذار الأول لتنبية المصريين بأن هناك جماعة ستغتصب هذا الوطن.

وتابع: "ونقلنا اعتصام الثقافة إلى ميدان التحرير وسط انضمام آلالاف المواطنين، وكان الجميع ينضم دون سؤال، مرورًا بشوراع الزمالك وصولًا لميدان التحرير".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.