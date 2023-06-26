يوسف القعيد لـ"الشاهد": إيناس عبد الدايم كانت أول من أدرك خطر الإخوان

قال الكاتب الكبير يوسف القعيد، إن الدكتورة إيناس عبد الدايم كانت تري خطر جماعة الإخوان الإرهابية منذ البداية.

وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الدكتورة إيناس عبدالدايم كانت أول من نبهني لخطر جماعة الإخوان، وفي مقدمة الداعمين لاعتصام المثقفين، وهو ما دفع الجماعة لإقالتها من منصبها".

وأشار “القعيد” إلى أن بيان اتحاد الكتاب ضد الإخوان كان بمثابة الشرارة الأولي للثورة علي حكم الجماعة الإرهابية.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.