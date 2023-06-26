ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يوسف القعيد لـ"الشاهد": إيناس عبد الدايم كانت أول من أدرك خطر الإخوان

يوسف القعيد
يوسف القعيد

قال الكاتب الكبير يوسف القعيد، إن الدكتورة إيناس عبد الدايم كانت تري خطر جماعة الإخوان الإرهابية منذ البداية.

وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الدكتورة إيناس عبدالدايم كانت أول من نبهني لخطر جماعة الإخوان، وفي مقدمة الداعمين لاعتصام المثقفين، وهو ما دفع الجماعة لإقالتها من منصبها".

وأشار “القعيد” إلى أن بيان اتحاد الكتاب ضد الإخوان كان بمثابة الشرارة الأولي للثورة علي حكم الجماعة الإرهابية.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

مواد متعلقة

هاني الناظر: هناك أدوية مناعية حديثة تعالج البهاق

خبيرة تربوية: امتحان الكيمياء كان يحتاج لوقت أطول للإجابة

السفير جمال بيومي: الدبلوماسية المصرية استعادت مكانتها في عهد الرئيس السيسي

مستفيد من مشروع الـ"1.5 مليون فدان": استلمناها صحراء جرداء

بمناسبة 30 يونيو.. مستثمر يروى قصة نجاحه فى زراعة 40 فدانًا بالمنيا

فى ذكرى 30 يونيو.. ذاكرة إلكترونية لتحديد احتياجات مشروع الـ «1.5 مليون فدان»

محمد حجازى: الهند تُدرك أهمية مصر كقوة اقتصادية وإقليمية

خبير: معدلات النمو الاقتصادى تضاعفت لـ4 مرات منذ 30 يونيو

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: لا نريد سيف فاروق جعفر فى الزمالك بعد اليوم

يوسف القعيد لـ"الشاهد": الإخوان ضد الثقافة لأنها إبداع إنسانى

ماكرون: الأحداث الأخيرة فى روسيا تظهر الانقسامات داخل المعسكر الروسى

يوسف القعيد لـ"الشاهد": تعيين الوزير الإخواني تحدي رفضه جموع المثقفين

إجابة امتحان مادة الكيمياء لطلاب شعبة علمي بالثانوية العامة 2023

جهاز العاشر من رمضان: بيع كهنة ورواكد بـ16 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاغنر الروسية في عين خبراء المجلس الأطلسي

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى