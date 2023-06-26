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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يوسف القعيد لـ"الشاهد": تعيين الوزير الإخواني تحدي رفضه جموع المثقفين

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ويوسف القعيد في برنامج الشاهد

كشف الكاتب يوسف القعيد، عن شهادته حول ثورة 30 يونيو وكواليس التهديدات التي تلقاها اعتصام المثقفين من جماعة الإخوان الإرهابية، وتفاصيل عتابه للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل على لقائه بمحمد مرسي. 

وقال"القعيد"  خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن تعيين وزير الثقافة الإخواني كان تحدي لجماعة المثقفين.

ورفض المعتصمون السماح للوزير الإخواني بدخول مكتبه، وتوالت رسائل التضامن مع المثقفين من مصر وخارجها.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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