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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

للتهنئة بعيد الأضحى.. شيخ الأزهر يتلقى اتصالًا هاتفيًا من البابا تواضروس الثاني

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

تلقى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مساء اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وهنأ قداسة البابا تواضروس، الإمام الأكبر وجموع المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن تعاد الأعياد والمناسبات السعيدة على مصرنا الحبيبة؛ بمسلميها ومسيحييها، بالخير واليمن والمحبة، وأن تنعم بلادنا بالسلامة والاستقرار.

كما أعرب البابا تواضروس عن تقديره لما يقوم به فضيلة الإمام الأكبر من جهود كبيرة لنشر السلام والأخوة والمودة بين الجميع، داعيا الله أن يوفق جهود فضيلته في مساعيه في تحقيق السلام العالمي، وإعلاء شأن بلادنا الغالية بالفكر المستنير وترسيخ ثقافة المواطنة والحوار والعيش المشترك في كل الدنيا.

من جانبه أعرب الإمام الأكبر عن خالص تقديره، وأمنياته الطيبة لقداسة البابا تواضروس الثاني ولجميع أبناء الكنيسة القبطية، داعيا المولى عز وجل أن يعجل بشفاء قداسته، وأن يحفظه من كل مكروه وسوء، مؤكدًا أن الأعياد فرصة طيبة لمزيد من الترابط والتآخي بين أبناء الوطن وتبادل السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، داعيا المولى عز وجل أن يرزق مصرنا الحبيبة الأمن والأمان وأن يجعلها واحة للسلام والاستقرار.

الإمام الأكبر الدكتور الدكتور احمد الطيب قداسة البابا تواضروس الثاني

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