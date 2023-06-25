هاني الناظر: هناك أدوية مناعية حديثة تعالج البهاق

علق الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، على يوم البهاق العالمي، مقدمة روشتة من أجل الوعي بالمرض.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن عدد المصابين بالبهاق حوالي 95 مليون حالة حول العالم.

وأضاف الناظر أن في مصر حوالي مليون ونصف المليون مصاب بالبهاق وأن هذا رقم تقديري من المختصين، موضحاً أن العلم توصل لعلاج البهاق، وأنه علمياً ناتج نشاط زايد في الجهاز المناعي.

وأشار إلى أن العلاج عبارة عن أدوية مناعية تمنع الحرب بين الأجسام الصبغية والخلايا النشطة، مؤكداً أن الأدوية موجودة في الصيدليات، والعلاج يأخذ فترة ما بين 6 إلى 8 شهور.